Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursverlauf
|
23.07.2026 15:58:34
Minuszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Rot
Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 1,58 Prozent auf 8 304,80 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,453 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,801 Prozent leichter bei 8 370,33 Punkten, nach 8 437,89 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 282,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 376,54 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,139 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 23.06.2026, den Wert von 8 340,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 227,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der CAC 40 7 850,43 Punkte auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,34 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 152 697 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 236,199 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
23.07.26
|Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,20
|1,06%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|18,50
|2,29%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|465,05
|1,75%
|Renault S.A.
|25,90
|-0,73%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|56,14
|3,73%
|Stellantis
|4,98
|-1,18%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 372,28
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen wenig veräandert -- ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigt gut behauptet. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.