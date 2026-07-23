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Kursverlauf 23.07.2026 15:58:34

Minuszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Rot

Minuszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Rot

Der CAC 40 gibt sich aktuell schwächer.

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 1,58 Prozent auf 8 304,80 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,453 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,801 Prozent leichter bei 8 370,33 Punkten, nach 8 437,89 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 282,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 376,54 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,139 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 23.06.2026, den Wert von 8 340,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 227,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der CAC 40 7 850,43 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,34 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 152 697 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 236,199 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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