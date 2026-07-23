Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 1,64 Prozent tiefer bei 8 299,09 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,453 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,801 Prozent auf 8 370,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 437,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 376,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 279,58 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,208 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 340,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der CAC 40 8 227,32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der CAC 40 auf 7 850,43 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,27 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 331 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,199 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,04 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at