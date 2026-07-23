Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|CAC 40 aktuell
|
23.07.2026 17:58:47
Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten
Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 1,64 Prozent tiefer bei 8 299,09 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,453 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,801 Prozent auf 8 370,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 437,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 376,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 279,58 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,208 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 340,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der CAC 40 8 227,32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der CAC 40 auf 7 850,43 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,27 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 331 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,199 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,04 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|
24.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26