Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Marktbericht
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19.06.2026 17:58:53
Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Freitagshandel in der Verlustzone
Am Freitag verbuchte der CAC 40 via Euronext schlussendlich Verluste in Höhe von 0,55 Prozent auf 8 421,14 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,484 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 473,69 Zählern und damit 0,067 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 467,98 Punkte).
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 501,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 419,20 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,484 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 19.05.2026, den Wert von 7 981,76 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 7 807,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der CAC 40 auf 7 553,45 Punkte taxiert.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,76 Prozent zu. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 851 015 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,697 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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