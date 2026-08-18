Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
|
18.08.2026 15:58:52
Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagnachmittag zurück
Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 8 545,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,513 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,193 Prozent auf 8 563,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 579,60 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 578,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 519,52 Punkten lag.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8 338,81 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7 987,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 884,05 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,27 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 273 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225,484 Mrd. Euro den größten Anteil.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Wert Crédit Agricole-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crédit Agricole von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Paris: CAC 40 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Paris: CAC 40 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,25
|-2,04%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|19,67
|-1,40%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|448,90
|0,16%
|Renault S.A.
|28,60
|0,35%
|Stellantis
|4,41
|-0,52%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 509,36
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.