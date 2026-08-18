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CAC 40 im Fokus 18.08.2026 15:58:52

Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagnachmittag zurück

Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagnachmittag zurück

Der CAC 40 verzeichnet am zweiten Tag der Woche Verluste.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 8 545,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,513 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,193 Prozent auf 8 563,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 579,60 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 578,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 519,52 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8 338,81 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7 987,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 884,05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,27 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 273 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225,484 Mrd. Euro den größten Anteil.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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