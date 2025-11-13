Engie Aktie
13.11.2025 17:59:17
Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Donnerstagshandels
Letztendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 8 232,49 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,471 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,359 Prozent auf 8 270,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 241,24 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 227,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 314,23 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 2,34 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 7 934,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 804,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der CAC 40 auf 7 216,83 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 254 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,416 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
