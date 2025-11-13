Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Schlussendlich legten Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 8 232,49 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,471 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,359 Prozent auf 8 270,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 241,24 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 227,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 314,23 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 2,34 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 7 934,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 804,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der CAC 40 auf 7 216,83 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 254 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,416 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at