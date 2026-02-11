Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index im Blick
|
11.02.2026 12:27:18
Minuszeichen in Paris: CAC 40 gibt mittags nach
Um 12:09 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,20 Prozent auf 8 311,58 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 8 344,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 327,88 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 344,25 Punkte, das Tagestief hingegen 8 277,96 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,202 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der CAC 40 8 362,09 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 156,23 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 028,90 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 430 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,768 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mittags leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Rot: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26