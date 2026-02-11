Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

Index im Blick 11.02.2026 12:27:18

Minuszeichen in Paris: CAC 40 gibt mittags nach

Am dritten Tag der Woche halten sich die Anleger in Paris zurück.

Um 12:09 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,20 Prozent auf 8 311,58 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 8 344,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 327,88 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 344,25 Punkte, das Tagestief hingegen 8 277,96 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,202 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der CAC 40 8 362,09 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 156,23 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 028,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 430 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,768 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

