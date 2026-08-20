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CAC 40-Entwicklung 20.08.2026 12:27:20

Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Anleger in Paris treten heute den Rückzug an.

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent auf 8 478,70 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,473 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 504,07 Zählern und damit 0,025 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 501,91 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 514,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 477,72 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 340,11 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 8 117,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 973,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,46 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 294 081 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 220,246 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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