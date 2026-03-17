Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung im Fokus
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17.03.2026 09:28:41
Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 7 921,75 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,203 Prozent auf 7 919,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 935,97 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 919,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 935,33 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 361,46 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 086,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 073,98 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,34 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 768,11 Punkten.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 13 982 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 237,771 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,28 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,97 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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