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Euronext-Handel im Fokus 08.09.2026 09:28:53

Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,19 Prozent tiefer bei 8 290,39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,486 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,458 Prozent auf 8 268,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8 306,15 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 292,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 268,12 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8 199,29 Punkte taxiert. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 7 734,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 911 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 211,072 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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