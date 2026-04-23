Minuszeichen in Paris: CAC 40 liegt im Minus

In Paris ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,13 Prozent schwächer bei 8 145,83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,403 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,365 Prozent auf 8 186,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 156,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 145,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 205,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2,02 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wurde der CAC 40 mit 7 726,20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 143,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 482,36 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,603 Prozent nach unten. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 90 901 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,246 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

2026 weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at