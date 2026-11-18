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18.11.2026 09:28:45
Minuszeichen in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Minus
Um 09:12 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,03 Prozent auf 8 214,34 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,502 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 8 216,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8 216,78 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 211,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 223,97 Punkten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 7 956,70 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 8 509,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der CAC 40 bei 7 967,93 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,233 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 14 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,442 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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