Der CAC 40 zeigt sich am Mittag im Minus.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,81 Prozent auf 8 284,72 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,506 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 317,32 Zählern und damit 0,415 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 352,00 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 259,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 317,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 956,70 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Stand von 8 579,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 119,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,09 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 218 767 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,001 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at