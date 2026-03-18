Minuszeichen in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus

Letztendlich schloss der CAC 40 am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 7 969,88 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,349 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,432 Prozent auf 8 008,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7 974,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 944,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 066,62 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,617 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 429,03 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Wert von 8 150,64 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 18.03.2025, mit 8 114,57 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,75 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. 7 768,11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 354 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 234,421 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at