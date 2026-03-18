SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Index-Performance
|
18.03.2026 17:59:23
Minuszeichen in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus
Letztendlich schloss der CAC 40 am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 7 969,88 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,349 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,432 Prozent auf 8 008,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7 974,49 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 944,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 066,62 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,617 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 429,03 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Wert von 8 150,64 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 18.03.2025, mit 8 114,57 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,75 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. 7 768,11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 354 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 234,421 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
18.03.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert (finanzen.at)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.03.26
|CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SRTeleperformance von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
17.03.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
17.03.26
|Euronext-Handel: Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in Paris: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|167,18
|-0,65%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|465,05
|-0,39%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|50,02
|-0,04%
|Stellantis
|5,68
|-0,54%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 969,88
|-0,06%