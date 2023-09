Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Schlussendlich schloss der CAC 40 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,70 Prozent) bei 7 074,02 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,248 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,562 Prozent auf 7 083,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7 123,88 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 095,46 Punkte, das Tagestief hingegen 7 033,83 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 7 229,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 184,35 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.09.2022, den Stand von 5 769,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 7,27 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im CAC 40

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 12 947 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 365,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at