Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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07.09.2026 09:28:53
Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 8 275,34 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,486 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,073 Prozent auf 8 272,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 278,77 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 280,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 264,71 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 218,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 674,78 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,978 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 702 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,072 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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