Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 07.09.2026 09:28:53

Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab

Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab

Das macht der CAC 40 am Montagmorgen.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 8 275,34 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,486 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,073 Prozent auf 8 272,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 278,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 280,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 264,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 218,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 674,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,978 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 702 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,072 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
04.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus Buy UBS AG
30.07.26 Airbus Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,98 -0,48% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 428,00 -0,71% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Pernod Ricard S.A. 60,48 -2,77% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,96 -1,03% Renault S.A.
Stellantis 4,82 0,70% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 283,45 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen