Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung im Fokus
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15.09.2026 17:58:51
Minuszeichen in Paris: CAC 40 schließt im Minus
Am Dienstag stand der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0,34 Prozent im Minus bei 8 090,28 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,409 Prozent tiefer bei 8 084,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 117,78 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 110,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 033,04 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 636,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 384,01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 896,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,28 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 194 810 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,284 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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