Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40 aktuell 03.06.2026 12:27:05

Minuszeichen in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Minuszeichen in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Der CAC 40 zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,23 Prozent auf 8 190,04 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,393 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,373 Prozent auf 8 178,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 209,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 199,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 161,84 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,230 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 8 114,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 103,84 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 7 763,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,063 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 329 598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 232,323 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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