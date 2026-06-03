Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
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03.06.2026 12:27:05
Minuszeichen in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Abschläge
Um 12:10 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,23 Prozent auf 8 190,04 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,393 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,373 Prozent auf 8 178,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 209,09 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 199,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 161,84 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,230 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 8 114,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 103,84 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 7 763,84 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,063 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 329 598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 232,323 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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