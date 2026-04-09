Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung im Fokus
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09.04.2026 09:29:08
Minuszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge
Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 8 239,89 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,319 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,153 Prozent auf 8 251,21 Punkte an der Kurstafel, nach 8 263,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 254,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 238,90 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 3,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, stand der CAC 40 bei 7 915,36 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 8 362,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der CAC 40 noch bei 6 863,02 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,545 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 231,740 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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