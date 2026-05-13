Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer

Der CAC 40 zeigt sich am Mittwochmittag im Minus.

Um 12:10 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,22 Prozent auf 7 962,57 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,355 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,627 Prozent auf 8 029,94 Punkte an der Kurstafel, nach 7 979,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 029,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 950,04 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 235,98 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 8 311,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 873,83 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,84 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 51 035 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 223,521 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at