Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Start mit Abgaben

Der CAC 40 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 1,09 Prozent schwächer bei 7 882,93 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,355 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 1,23 Prozent tiefer bei 7 871,76 Punkten, nach 7 969,88 Punkten am Vortag.

Bei 7 858,98 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 882,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,481 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 398,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 151,38 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 19.03.2025, einen Stand von 8 171,47 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 15 482 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,584 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 1,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at