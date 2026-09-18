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CAC 40-Kursverlauf 18.09.2026 12:26:53

Minuszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell

Minuszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell

Anleger in Paris treten derzeit den Rückzug an.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,69 Prozent auf 8 130,42 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,442 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,408 Prozent schwächer bei 8 153,54 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 186,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 125,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 161,07 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,027 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 509,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8 467,98 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 854,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,791 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 82 589 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 202,885 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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