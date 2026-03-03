Minuszeichen in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Nachmittag

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 3,31 Prozent schwächer bei 8 116,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,21 Prozent auf 8 292,42 Punkte an der Kurstafel, nach 8 394,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 298,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 101,34 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 179,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 087,42 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Wert von 8 199,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,964 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 594 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 258,372 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.

