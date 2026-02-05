Minuszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag leichter

Am Donnerstag tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,57 Prozent tiefer bei 5 657,78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 166,665 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 747,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 748,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 747,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 633,85 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,955 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Stand von 5 394,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 784,37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der ATX einen Wert von 3 790,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,72 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 755,99 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 33,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,30 Prozent auf 32,95 EUR), PORR (+ 0,28 Prozent auf 35,60 EUR), voestalpine (+ 0,14 Prozent auf 41,52 EUR) und CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 24,78 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-3,75 Prozent auf 42,14 EUR), OMV (-3,21 Prozent auf 51,25 EUR), AT S (AT&S) (-2,48 Prozent auf 49,25 EUR), Wienerberger (-1,83 Prozent auf 29,00 EUR) und BAWAG (-1,80 Prozent auf 136,60 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 195 933 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,030 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,35 Prozent, die höchste im Index.

