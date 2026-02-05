BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

Wiener Börse-Handel im Fokus 05.02.2026 15:59:20

Minuszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag leichter

Der ATX bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,57 Prozent tiefer bei 5 657,78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 166,665 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 747,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 748,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 747,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 633,85 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,955 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Stand von 5 394,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 784,37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der ATX einen Wert von 3 790,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,72 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 755,99 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 33,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,30 Prozent auf 32,95 EUR), PORR (+ 0,28 Prozent auf 35,60 EUR), voestalpine (+ 0,14 Prozent auf 41,52 EUR) und CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 24,78 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-3,75 Prozent auf 42,14 EUR), OMV (-3,21 Prozent auf 51,25 EUR), AT S (AT&S) (-2,48 Prozent auf 49,25 EUR), Wienerberger (-1,83 Prozent auf 29,00 EUR) und BAWAG (-1,80 Prozent auf 136,60 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 195 933 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,030 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,35 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

Analysen zu Erste Group Bank AG

03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 50,40 1,61% AT & S (AT&S)
BAWAG 136,20 0,81% BAWAG
CA Immobilien 25,00 1,05% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,05 0,31% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 107,00 1,13% Erste Group Bank AG
OMV AG 52,15 1,07% OMV AG
Österreichische Post AG 34,20 0,59% Österreichische Post AG
PORR AG 36,65 2,95% PORR AG
Raiffeisen 42,02 1,20% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 33,00 -0,60% Schoeller-Bleckmann
voestalpine AG 42,70 1,67% voestalpine AG
Wienerberger AG 29,54 0,75% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 665,53 0,51%

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

