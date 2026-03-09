PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX im Blick 09.03.2026 09:29:02

Minuszeichen in Wien: ATX-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße

Minuszeichen in Wien: ATX-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße

Der ATX notiert am Morgen auf tiefrotem Niveau.

Am Montag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 3,09 Prozent tiefer bei 5 236,82 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,501 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,130 Prozent auf 5 410,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 205,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 410,68 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der ATX mit 5 753,52 Punkten gehandelt. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 5 129,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der ATX mit 4 290,81 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,15 Prozent nach. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 205,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,47 Prozent auf 65,55 EUR), OMV (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,85 Prozent auf 34,85 EUR), Österreichische Post (-0,87 Prozent auf 34,00 EUR) und EVN (-1,95 Prozent auf 27,65 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen voestalpine (-6,23 Prozent auf 39,76 EUR), PORR (-4,89 Prozent auf 36,95 EUR), AT S (AT&S) (-4,75 Prozent auf 43,10 EUR), Raiffeisen (-4,40 Prozent auf 35,64 EUR) und UNIQA Insurance (-4,07 Prozent auf 15,10 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 235 795 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,894 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Mit 7,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
11.02.26 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 OMV buy UBS AG
05.02.26 OMV Underweight Barclays Capital
29.01.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 43,95 -2,87% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 94,05 -1,00% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,20 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 57,75 0,52% OMV AG
Österreichische Post AG 33,65 -1,90% Österreichische Post AG
PORR AG 37,55 -3,35% PORR AG
Raiffeisen 36,82 -1,23% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,25 3,13% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 15,26 -3,05% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 65,20 0,93% Verbund AG
voestalpine AG 39,06 -7,88% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 308,39 -1,76%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen