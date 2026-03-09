Minuszeichen in Wien: ATX-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße

Am Montag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 3,09 Prozent tiefer bei 5 236,82 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,501 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,130 Prozent auf 5 410,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 205,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 410,68 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der ATX mit 5 753,52 Punkten gehandelt. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 5 129,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der ATX mit 4 290,81 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,15 Prozent nach. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 205,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,47 Prozent auf 65,55 EUR), OMV (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,85 Prozent auf 34,85 EUR), Österreichische Post (-0,87 Prozent auf 34,00 EUR) und EVN (-1,95 Prozent auf 27,65 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen voestalpine (-6,23 Prozent auf 39,76 EUR), PORR (-4,89 Prozent auf 36,95 EUR), AT S (AT&S) (-4,75 Prozent auf 43,10 EUR), Raiffeisen (-4,40 Prozent auf 35,64 EUR) und UNIQA Insurance (-4,07 Prozent auf 15,10 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 235 795 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,894 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Mit 7,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

