09.03.2026 09:29:02
Minuszeichen in Wien: ATX-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße
Am Montag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 3,09 Prozent tiefer bei 5 236,82 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158,501 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,130 Prozent auf 5 410,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 403,65 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 205,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 410,68 Einheiten.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der ATX mit 5 753,52 Punkten gehandelt. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 5 129,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der ATX mit 4 290,81 Punkten gehandelt.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,15 Prozent nach. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 205,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,47 Prozent auf 65,55 EUR), OMV (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,85 Prozent auf 34,85 EUR), Österreichische Post (-0,87 Prozent auf 34,00 EUR) und EVN (-1,95 Prozent auf 27,65 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen voestalpine (-6,23 Prozent auf 39,76 EUR), PORR (-4,89 Prozent auf 36,95 EUR), AT S (AT&S) (-4,75 Prozent auf 43,10 EUR), Raiffeisen (-4,40 Prozent auf 35,64 EUR) und UNIQA Insurance (-4,07 Prozent auf 15,10 EUR) unter Druck.
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 235 795 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,894 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Mit 7,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu OMV AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|43,95
|-2,87%
|Erste Group Bank AG
|94,05
|-1,00%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,20
|0,00%
|OMV AG
|57,75
|0,52%
|Österreichische Post AG
|33,65
|-1,90%
|PORR AG
|37,55
|-3,35%
|Raiffeisen
|36,82
|-1,23%
|Schoeller-Bleckmann
|36,25
|3,13%
|UNIQA Insurance AG
|15,26
|-3,05%
|Verbund AG
|65,20
|0,93%
|voestalpine AG
|39,06
|-7,88%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 308,39
|-1,76%
