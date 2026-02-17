Minuszeichen in Wien: ATX gibt nach

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 5 658,49 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 162,162 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 5 670,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 671,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Dienstag bei 5 692,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 654,27 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 5 470,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 820,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, notierte der ATX bei 4 107,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,73 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 835,02 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit CPI Europe (+ 1,56 Prozent auf 16,27 EUR), BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 133,50 EUR), CA Immobilien (+ 1,33 Prozent auf 25,84 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 16,20 EUR) und OMV (+ 0,82 Prozent auf 55,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil PORR (-6,59 Prozent auf 37,55 EUR), Lenzing (-4,61 Prozent auf 26,90 EUR), STRABAG SE (-2,58 Prozent auf 94,50 EUR), DO (-2,40 Prozent auf 203,50 EUR) und voestalpine (-1,64 Prozent auf 44,52 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 78 303 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,83 Prozent, die höchste im Index.

