Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Kursverlauf
|
14.01.2026 12:26:45
Minuszeichen in Wien: ATX legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,10 Prozent tiefer bei 5 404,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 159,072 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 5 410,42 Punkten, nach 5 410,30 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 398,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 438,71 Punkten lag.
ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,024 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 697,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der ATX bei 3 674,73 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 2,15 Prozent auf 214,00 EUR), Wienerberger (+ 1,25 Prozent auf 29,16 EUR), BAWAG (+ 1,15 Prozent auf 131,60 EUR), Andritz (+ 0,72 Prozent auf 70,10 EUR) und Raiffeisen (+ 0,71 Prozent auf 37,02 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CA Immobilien (-2,50 Prozent auf 24,14 EUR), voestalpine (-2,25 Prozent auf 39,04 EUR), STRABAG SE (-1,69 Prozent auf 81,20 EUR), PORR (-1,68 Prozent auf 32,15 EUR) und CPI Europe (-1,50 Prozent auf 15,77 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 71 500 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,389 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
