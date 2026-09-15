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15.09.2026 15:58:56
Minuszeichen in Wien: ATX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 6 743,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 194,379 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 6 765,09 Punkte an der Kurstafel, nach 6 763,22 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 769,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 687,09 Einheiten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6 733,16 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 6 420,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, notierte der ATX bei 4 645,88 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 26,01 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 914,35 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,11 Prozent auf 154,60 EUR), voestalpine (+ 1,50 Prozent auf 44,66 EUR), CA Immobilien (+ 0,89 Prozent auf 22,75 EUR), DO (+ 0,82 Prozent auf 196,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,68 Prozent auf 17,72 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Erste Group Bank (-1,75 Prozent auf 117,80 EUR), Lenzing (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), Raiffeisen (-0,79 Prozent auf 63,15 EUR), STRABAG SE (-0,75 Prozent auf 106,20 EUR) und Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 71,00 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 227 846 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47,391 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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