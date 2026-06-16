Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Kursentwicklung
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16.06.2026 09:28:53
Minuszeichen in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent tiefer bei 6 417,94 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 175,111 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 6 421,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 420,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 437,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 392,82 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der ATX bei 5 859,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 298,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 400,44 Punkten auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 19,92 Prozent zu. Bei 6 442,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.
Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell DO (+ 2,07 Prozent auf 222,00 EUR), BAWAG (+ 1,33 Prozent auf 167,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,25 Prozent auf 64,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,14 Prozent auf 17,82 EUR) und Raiffeisen (+ 1,07 Prozent auf 51,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-6,19 Prozent auf 197,00 EUR), voestalpine (-1,69 Prozent auf 46,52 EUR), OMV (-1,08 Prozent auf 55,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,02 Prozent auf 34,00 EUR) und Verbund (-0,26 Prozent auf 56,85 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 51 911 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,70 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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