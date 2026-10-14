Minuszeichen in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 6 618,96 Punkte nach unten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 187,797 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 627,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 627,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 635,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 618,38 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, betrug der ATX-Kurs 6 763,22 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6 505,39 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 14.10.2025, mit 4 697,35 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,68 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 2,26 Prozent auf 10,88 EUR), Wienerberger (+ 1,51 Prozent auf 15,51 EUR), voestalpine (+ 1,23) Prozent auf 44,42 EUR), CA Immobilien (+ 0,95 Prozent auf 21,20 EUR) und Andritz (+ 0,73 Prozent auf 82,40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-0,99 Prozent auf 200,00 EUR), BAWAG (-0,70 Prozent auf 169,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,70 Prozent auf 17,14 EUR), Verbund (-0,67 Prozent auf 66,65 EUR) und STRABAG SE (-0,58 Prozent auf 102,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 24 672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,613 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die OMV-Aktie weist mit 7,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at