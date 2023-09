Minuszeichen in Wien: ATX liegt am Mittag im Minus

Der ATX gibt sich am Montag schwächer.

Um 12:10 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,62 Prozent auf 3 139,36 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 107,673 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,008 Prozent tiefer bei 3 158,66 Punkten, nach 3 158,91 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 134,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 161,51 Punkten lag.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2023, den Wert von 3 098,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 3 056,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, wies der ATX einen Wert von 2 731,46 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,644 Prozent abwärts. Bei 3 560,30 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 016,51 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,72 Prozent auf 55,60 EUR), Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 23,88 EUR), BAWAG (+ 0,14 Prozent auf 43,68 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,13 Prozent auf 7,58 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 24,75 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil voestalpine (-1,68 Prozent auf 25,68 EUR), Lenzing (-1,55 Prozent auf 38,05 EUR), DO (-1,34 Prozent auf 103,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,09 Prozent auf 126,60 EUR) und AT S (AT&S) (-1,05 Prozent auf 28,24 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Telekom Austria-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 142 095 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 27,515 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

