Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Marktbericht
|
15.07.2026 09:30:01
Minuszeichen in Wien: ATX notiert zum Start im Minus
Um 09:11 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,39 Prozent auf 6 479,85 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 180,437 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent leichter bei 6 504,75 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 505,39 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 474,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 505,30 Einheiten.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,030 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 6 420,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 882,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der ATX mit 4 459,23 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,08 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 186,40 EUR), Palfinger (+ 0,32 Prozent auf 31,70 EUR), PORR (+ 0,13 Prozent auf 38,70 EUR), OMV (+ 0,08 Prozent auf 61,90 EUR) und voestalpine (+ 0,04 Prozent auf 44,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Vienna Insurance (-2,10 Prozent auf 65,30 EUR), DO (-1,67 Prozent auf 199,60 EUR), Verbund (-1,09 Prozent auf 58,80 EUR), Lenzing (-1,04 Prozent auf 23,90 EUR) und Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 56,75 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 21 722 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Verbund AG
|
15.07.26
|Verluste in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
15.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15.07.26