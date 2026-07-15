Minuszeichen in Wien: ATX notiert zum Start im Minus

Der ATX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:11 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,39 Prozent auf 6 479,85 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 180,437 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent leichter bei 6 504,75 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 505,39 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 474,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 505,30 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,030 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 6 420,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 882,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der ATX mit 4 459,23 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,08 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 186,40 EUR), Palfinger (+ 0,32 Prozent auf 31,70 EUR), PORR (+ 0,13 Prozent auf 38,70 EUR), OMV (+ 0,08 Prozent auf 61,90 EUR) und voestalpine (+ 0,04 Prozent auf 44,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Vienna Insurance (-2,10 Prozent auf 65,30 EUR), DO (-1,67 Prozent auf 199,60 EUR), Verbund (-1,09 Prozent auf 58,80 EUR), Lenzing (-1,04 Prozent auf 23,90 EUR) und Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 56,75 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 21 722 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at