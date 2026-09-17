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ATX im Fokus 17.09.2026 09:28:29

Minuszeichen in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Minuszeichen in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der ATX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent leichter bei 6 774,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190,475 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 6 810,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6 810,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 846,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 770,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 1,67 Prozent nach. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Stand von 6 701,69 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 6 568,68 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Wert von 4 578,32 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 26,58 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 914,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 30,95 EUR), Andritz (+ 1,32 Prozent auf 84,60 EUR), voestalpine (+ 1,31 Prozent auf 46,52 EUR), DO (+ 1,26 Prozent auf 193,60 EUR) und PORR (+ 1,08 Prozent auf 37,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Raiffeisen (-8,10 Prozent auf 59,60 EUR), Vienna Insurance (-0,56 Prozent auf 71,10 EUR), OMV (-0,56 Prozent auf 71,50 EUR), BAWAG (-0,06 Prozent auf 177,40 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 22,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 140 870 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46,031 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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