Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,38 Prozent leichter bei 2 730,68 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,044 Prozent auf 2 742,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 741,14 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 723,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 762,75 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 3,80 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der ATX Prime 2 801,53 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 525,91 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 128,66 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,73 Prozent aufwärts. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AMAG (+ 2,18 Prozent auf 28,10 EUR), Frequentis (+ 1,96 Prozent auf 73,00 EUR), CPI Europe (+ 1,47 Prozent auf 15,89 EUR), OMV (+ 1,17 Prozent auf 56,30 EUR) und DO (+ 1,05 Prozent auf 193,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Andritz (-5,07 Prozent auf 67,40 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 17,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,92 Prozent auf 93,00 EUR), Addiko Bank (-2,27 Prozent auf 25,80 EUR) und AT S (AT&S) (-2,22 Prozent auf 48,50 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 207 278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,263 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,75 erwartet. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
