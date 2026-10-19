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ATX Prime aktuell 19.10.2026 15:58:48

Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben

Der ATX Prime im Performance-Check.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,21 Prozent tiefer bei 3 180,63 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,006 Prozent schwächer bei 3 219,49 Punkten, nach 3 219,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 219,73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 180,36 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 136,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 287,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 19,66 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AMAG (+ 2,68 Prozent auf 30,70 EUR), Semperit (+ 1,55 Prozent auf 19,60 EUR), OMV (+ 0,68 Prozent auf 74,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und Frequentis (+ 0,16 Prozent auf 64,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-4,08 Prozent auf 0,47 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 168,60 EUR), BAWAG (-2,61 Prozent auf 163,90 EUR), CA Immobilien (-2,54 Prozent auf 21,10 EUR) und Andritz (-2,47 Prozent auf 79,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 194 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 31,10 4,01% AMAG
Andritz AG 79,70 -1,73% Andritz AG
AT & S (AT&S) 172,40 -1,03% AT & S (AT&S)
BAWAG 163,60 -2,79% BAWAG
CA Immobilien 20,95 -3,23% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 110,30 0,18% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 -1,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 64,30 0,63% Frequentis
Lenzing AG 10,52 -2,23% Lenzing AG
OMV AG 74,40 0,88% OMV AG
Schoeller-Bleckmann 29,45 0,17% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 19,60 1,55% Semperit AG Holding
Warimpex 0,48 -2,24% Warimpex

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 194,93 -0,77%

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