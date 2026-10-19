Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX Prime aktuell
|
19.10.2026 15:58:48
Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,21 Prozent tiefer bei 3 180,63 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,006 Prozent schwächer bei 3 219,49 Punkten, nach 3 219,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 219,73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 180,36 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 136,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der ATX Prime bei 2 287,87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 19,66 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AMAG (+ 2,68 Prozent auf 30,70 EUR), Semperit (+ 1,55 Prozent auf 19,60 EUR), OMV (+ 0,68 Prozent auf 74,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und Frequentis (+ 0,16 Prozent auf 64,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-4,08 Prozent auf 0,47 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 168,60 EUR), BAWAG (-2,61 Prozent auf 163,90 EUR), CA Immobilien (-2,54 Prozent auf 21,10 EUR) und Andritz (-2,47 Prozent auf 79,10 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 194 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Andritz AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
16.10.26
|Optimismus in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse Wien: So performt der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu BAWAG
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|09.02.18
|BAWAG Kauf
|Erste Group Bank
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.23
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|31,10
|4,01%
|Andritz AG
|79,70
|-1,73%
|AT & S (AT&S)
|172,40
|-1,03%
|BAWAG
|163,60
|-2,79%
|CA Immobilien
|20,95
|-3,23%
|Erste Group Bank AG
|110,30
|0,18%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|-1,69%
|Frequentis
|64,30
|0,63%
|Lenzing AG
|10,52
|-2,23%
|OMV AG
|74,40
|0,88%
|Schoeller-Bleckmann
|29,45
|0,17%
|Semperit AG Holding
|19,60
|1,55%
|Warimpex
|0,48
|-2,24%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 194,93
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.