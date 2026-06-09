Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung im Minus

Schlussendlich schloss der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 2 966,59 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent leichter bei 2 967,03 Punkten, nach 2 967,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 006,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 958,01 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 2 910,02 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 2 637,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, lag der ATX Prime bei 2 230,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 102,90 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,77 Prozent auf 4,02 EUR), Vienna Insurance (+ 1,68 Prozent auf 60,40 EUR), Warimpex (+ 1,60 Prozent auf 0,51 EUR) und Wolford (+ 1,46 Prozent auf 2,78 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Frequentis (-3,97 Prozent auf 74,90 EUR), Addiko Bank (-2,94 Prozent auf 26,40 EUR), STRABAG SE (-2,86 Prozent auf 88,40 EUR), Flughafen Wien (-2,79 Prozent auf 48,80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,53 Prozent auf 5,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 522 195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 39,850 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at