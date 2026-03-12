Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,50 Prozent schwächer bei 2 661,50 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent leichter bei 2 701,36 Punkten, nach 2 701,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 638,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 701,36 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 1,04 Prozent zurück. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 12.02.2026, den Wert von 2 838,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 536,98 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2025, einen Stand von 2 109,90 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,126 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 5,52 Prozent auf 3,06 EUR), Verbund (+ 3,14 Prozent auf 65,65 EUR), Warimpex (+ 2,88 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,71 Prozent auf 17,80 EUR) und EVN (+ 0,91 Prozent auf 27,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Semperit (-5,85 Prozent auf 11,58 EUR), Polytec (-4,93 Prozent auf 3,47 EUR), FACC (-3,93 Prozent auf 14,68 EUR), Frequentis (-3,70 Prozent auf 72,80 EUR) und DO (-3,24 Prozent auf 179,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 398 614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at