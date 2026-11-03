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ATX Prime im Fokus 03.11.2026 09:28:30

Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Der ATX Prime notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,74 Prozent leichter bei 3 136,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,030 Prozent auf 3 159,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 160,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 134,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 159,87 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 240,66 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 2 409,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,01 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 1,14 Prozent auf 4,43 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,05 Prozent auf 3,85 EUR), Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 11,16 EUR) und Verbund (+ 0,72 Prozent auf 69,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-3,06 Prozent auf 126,60 EUR), FACC (-2,24 Prozent auf 13,10 EUR), Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 60,60 EUR) und STRABAG SE (-1,92 Prozent auf 102,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Polytec-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 727 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,21 zu Buche schlagen. Mit 6,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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