Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 2,60 Prozent leichter bei 2 727,97 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent leichter bei 2 800,37 Punkten, nach 2 800,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 800,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 727,89 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 03.02.2026, einen Wert von 2 842,57 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 2 510,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der ATX Prime bei 2 079,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 2,66 Prozent auf 27,00 EUR), Polytec (+ 2,21 Prozent auf 3,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,00 Prozent auf 4,20 EUR), Frequentis (+ 0,00 Prozent auf 74,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,36 Prozent auf 5,48 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-14,04 Prozent auf 15,00 EUR), voestalpine (-5,05 Prozent auf 43,96 EUR), Wolford (-4,76 Prozent auf 2,80 EUR), Palfinger (-3,97 Prozent auf 36,25 EUR) und AT S (AT&S) (-3,44 Prozent auf 49,05 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 117 028 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 39,107 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at