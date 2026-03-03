Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance im Blick 03.03.2026 09:30:43

Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 2,60 Prozent leichter bei 2 727,97 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent leichter bei 2 800,37 Punkten, nach 2 800,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 800,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 727,89 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 03.02.2026, einen Wert von 2 842,57 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 2 510,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der ATX Prime bei 2 079,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 2,66 Prozent auf 27,00 EUR), Polytec (+ 2,21 Prozent auf 3,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,00 Prozent auf 4,20 EUR), Frequentis (+ 0,00 Prozent auf 74,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,36 Prozent auf 5,48 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-14,04 Prozent auf 15,00 EUR), voestalpine (-5,05 Prozent auf 43,96 EUR), Wolford (-4,76 Prozent auf 2,80 EUR), Palfinger (-3,97 Prozent auf 36,25 EUR) und AT S (AT&S) (-3,44 Prozent auf 49,05 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 117 028 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 39,107 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten