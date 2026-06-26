Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|ATX Prime-Performance im Blick
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26.06.2026 09:30:00
Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt Freitagshandel in der Verlustzone
Am Freitag verbucht der ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,98 Prozent auf 3 161,92 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,143 Prozent schwächer bei 3 188,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 193,12 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 154,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 188,55 Zähler.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 013,78 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 2 663,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 189,35 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,95 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,00 Prozent auf 60,60 EUR), CPI Europe (+ 0,65 Prozent auf 15,38 EUR), DO (+ 0,45 Prozent auf 225,00 EUR), Wienerberger (+ 0,33 Prozent auf 24,10 EUR) und Polytec (+ 0,23 Prozent auf 4,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-6,30 Prozent auf 187,40 EUR), Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,78 Prozent auf 8,90 EUR), Telekom Austria (-3,75 Prozent auf 9,76 EUR) und Frequentis (-2,27 Prozent auf 64,50 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 39 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,706 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Die OMV-Aktie hat mit 6,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 8,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|09.05.19
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|06.06.17
|Warimpex neutral
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|28.02.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|193,20
|-3,40%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,54
|1,70%
|DO & CO
|225,00
|0,45%
|Erste Group Bank AG
|115,70
|-1,53%
|Frequentis
|63,30
|-4,09%
|Marinomed Biotech AG
|9,20
|-0,54%
|OMV AG
|54,10
|-1,55%
|Polytec
|4,40
|0,23%
|Rosenbauer
|59,20
|-1,33%
|Telekom Austria AG
|9,78
|-3,55%
|voestalpine AG
|41,86
|-3,06%
|Warimpex
|0,50
|-5,30%
|Wienerberger AG
|23,64
|-1,58%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 152,29
|-1,28%
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