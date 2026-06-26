Telekom Austria Aktie

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WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

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ATX Prime-Performance im Blick 26.06.2026 09:30:00

Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Der ATX Prime gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,98 Prozent auf 3 161,92 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,143 Prozent schwächer bei 3 188,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 193,12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 154,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 188,55 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 013,78 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 2 663,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 189,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,95 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,00 Prozent auf 60,60 EUR), CPI Europe (+ 0,65 Prozent auf 15,38 EUR), DO (+ 0,45 Prozent auf 225,00 EUR), Wienerberger (+ 0,33 Prozent auf 24,10 EUR) und Polytec (+ 0,23 Prozent auf 4,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-6,30 Prozent auf 187,40 EUR), Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,78 Prozent auf 8,90 EUR), Telekom Austria (-3,75 Prozent auf 9,76 EUR) und Frequentis (-2,27 Prozent auf 64,50 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 39 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,706 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie hat mit 6,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 8,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 193,20 -3,40% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,54 1,70% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 225,00 0,45% DO & CO
Erste Group Bank AG 115,70 -1,53% Erste Group Bank AG
Frequentis 63,30 -4,09% Frequentis
Marinomed Biotech AG 9,20 -0,54% Marinomed Biotech AG
OMV AG 54,10 -1,55% OMV AG
Polytec 4,40 0,23% Polytec
Rosenbauer 59,20 -1,33% Rosenbauer
Telekom Austria AG 9,78 -3,55% Telekom Austria AG
voestalpine AG 41,86 -3,06% voestalpine AG
Warimpex 0,50 -5,30% Warimpex
Wienerberger AG 23,64 -1,58% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 152,29 -1,28%

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