Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 2 665,79 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent schwächer bei 2 680,81 Punkten in den Handel, nach 2 681,56 Punkten am Vortag.

Bei 2 680,81 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 662,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 26.02.2026, einen Stand von 2 866,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX Prime auf 2 604,50 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 148,63 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,287 Prozent nach oben. 2 907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit OMV (+ 0,83 Prozent auf 61,10 EUR), Rosenbauer (+ 0,66 Prozent auf 46,00 EUR), Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 23,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,14 Prozent auf 34,70 EUR) und Verbund (+ 0,08 Prozent auf 64,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Addiko Bank (-3,79 Prozent auf 25,40 EUR), Marinomed Biotech (-3,60 Prozent auf 13,40 EUR), AT S (AT&S) (-3,43 Prozent auf 53,50 EUR) und DO (-3,14 Prozent auf 166,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 42 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 36,568 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Mit 7,04 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at