AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
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01.07.2026 12:26:55
Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt mittags zurück
Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 3 165,25 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,017 Prozent höher bei 3 177,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 177,12 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 144,40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 177,72 Zählern.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,383 Prozent zu. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der ATX Prime 3 003,75 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, lag der ATX Prime bei 2 716,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der ATX Prime mit 2 208,99 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,08 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell CA Immobilien (+ 3,51 Prozent auf 23,60 EUR), FACC (+ 3,43 Prozent auf 18,68 EUR), Rosenbauer (+ 3,33 Prozent auf 62,00 EUR), Frequentis (+ 2,65 Prozent auf 61,90 EUR) und Österreichische Post (+ 1,77 Prozent auf 31,55 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Warimpex (-6,44 Prozent auf 0,49 EUR), Wolford (-5,93 Prozent auf 2,22 EUR), Marinomed Biotech (-5,03 Prozent auf 9,45 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR) und Semperit (-1,67 Prozent auf 14,70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 101 202 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,628 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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