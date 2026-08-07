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WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

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Index im Fokus 07.08.2026 15:58:50

Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück

Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück

Der ATX Prime verliert am Freitagnachmittag an Boden.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent tiefer bei 3 297,07 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,051 Prozent tiefer bei 3 319,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 321,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 287,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 324,98 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 3,57 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der ATX Prime 3 191,43 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der ATX Prime bei 2 938,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 328,48 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,04 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 8,00 Prozent auf 5,40 EUR), Palfinger (+ 1,99 Prozent auf 30,80 EUR), AMAG (+ 1,82 Prozent auf 28,00 EUR), PORR (+ 1,71 Prozent auf 38,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 24,55 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-5,69 Prozent auf 63,00 EUR), Österreichische Post (-4,48 Prozent auf 30,95 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), Polytec (-1,82 Prozent auf 4,85 EUR) und Telekom Austria (-1,76 Prozent auf 10,04 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Österreichische Post-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 119 393 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,041 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 28,00 1,82% AMAG
CA Immobilien 24,25 -0,21% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 120,00 -1,40% Erste Group Bank AG
Marinomed Biotech AG 5,40 8,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 62,80 -1,34% OMV AG
Österreichische Post AG 30,80 -4,94% Österreichische Post AG
Palfinger AG 30,65 1,49% Palfinger AG
Polytec 4,84 -2,02% Polytec
PORR AG 38,40 0,92% PORR AG
Rosenbauer 64,40 -3,59% Rosenbauer
Telekom Austria AG 9,96 -2,54% Telekom Austria AG
Wolford AG 2,50 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,04 -1,46% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 277,74 -1,31%

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