Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Index im Fokus
|
07.08.2026 15:58:50
Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück
Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent tiefer bei 3 297,07 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,051 Prozent tiefer bei 3 319,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 321,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 287,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 324,98 Zählern.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 3,57 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der ATX Prime 3 191,43 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der ATX Prime bei 2 938,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 328,48 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,04 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 8,00 Prozent auf 5,40 EUR), Palfinger (+ 1,99 Prozent auf 30,80 EUR), AMAG (+ 1,82 Prozent auf 28,00 EUR), PORR (+ 1,71 Prozent auf 38,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 24,55 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-5,69 Prozent auf 63,00 EUR), Österreichische Post (-4,48 Prozent auf 30,95 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), Polytec (-1,82 Prozent auf 4,85 EUR) und Telekom Austria (-1,76 Prozent auf 10,04 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Österreichische Post-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 119 393 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,041 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rosenbauer
|
07.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
07.08.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
07.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Rosenbauer dank Fahrzeuge und Brandschutz mit Umsatzplus (APA)
|
06.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Rosenbauer
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|17.02.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|17.02.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|17.02.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|29.05.20
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10.06.20
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.02.20
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.11.19
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.11.19
|Rosenbauer neutral
|Baader Bank
|30.08.19
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,00
|1,82%
|CA Immobilien
|24,25
|-0,21%
|Erste Group Bank AG
|120,00
|-1,40%
|Marinomed Biotech AG
|5,40
|8,00%
|OMV AG
|62,80
|-1,34%
|Österreichische Post AG
|30,80
|-4,94%
|Palfinger AG
|30,65
|1,49%
|Polytec
|4,84
|-2,02%
|PORR AG
|38,40
|0,92%
|Rosenbauer
|64,40
|-3,59%
|Telekom Austria AG
|9,96
|-2,54%
|Wolford AG
|2,50
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|4,04
|-1,46%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 277,74
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.