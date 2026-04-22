Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

Kursentwicklung im Fokus 22.04.2026 12:27:24

Minuszeichen in Wien: ATX Prime gibt mittags nach

Anleger in Wien treten heute den Rückzug an.

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,40 Prozent auf 2 883,18 Punkte abwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,074 Prozent fester bei 2 897,02 Punkten in den Handel, nach 2 894,88 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 915,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 882,56 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 2 581,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 752,06 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Wert von 1 977,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,47 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 953,91 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,47 Prozent auf 92,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,09 Prozent auf 36,65 EUR), Verbund (+ 2,85 Prozent auf 64,90 EUR), Österreichische Post (+ 1,73 Prozent auf 35,35 EUR) und UBM Development (+ 1,16 Prozent auf 17,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), AMAG (-4,04 Prozent auf 28,50 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 43,38 EUR), Polytec (-2,11 Prozent auf 3,72 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,82 Prozent auf 5,38 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 98 566 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,783 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Wolford AG

Analysen zu Wolford AG

05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
