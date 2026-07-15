Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
15.07.2026 12:27:09
Minuszeichen in Wien: ATX Prime gibt mittags nach
Am Mittwoch sinkt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,36 Prozent auf 3 187,07 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 3 198,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,48 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 176,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 198,44 Zählern.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,035 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 162,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 910,44 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 242,73 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19,90 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 188,80 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), Semperit (+ 1,33 Prozent auf 15,20 EUR), Palfinger (+ 1,11 Prozent auf 31,95 EUR) und Andritz (+ 0,69 Prozent auf 72,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Vienna Insurance (-3,45 Prozent auf 64,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,29 Prozent auf 17,04 EUR), Raiffeisen (-2,01 Prozent auf 56,10 EUR), Wolford (-1,77 Prozent auf 2,22 EUR) und Polytec (-1,49 Prozent auf 4,62 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 123 794 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,37 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wolford AG
|
15.07.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime gibt mittags nach (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26