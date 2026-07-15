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WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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ATX Prime-Kursentwicklung 15.07.2026 12:27:09

Minuszeichen in Wien: ATX Prime gibt mittags nach

Minuszeichen in Wien: ATX Prime gibt mittags nach

Der ATX Prime bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Am Mittwoch sinkt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,36 Prozent auf 3 187,07 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 3 198,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 176,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 198,44 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,035 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 162,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 910,44 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 242,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19,90 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 188,80 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), Semperit (+ 1,33 Prozent auf 15,20 EUR), Palfinger (+ 1,11 Prozent auf 31,95 EUR) und Andritz (+ 0,69 Prozent auf 72,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Vienna Insurance (-3,45 Prozent auf 64,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,29 Prozent auf 17,04 EUR), Raiffeisen (-2,01 Prozent auf 56,10 EUR), Wolford (-1,77 Prozent auf 2,22 EUR) und Polytec (-1,49 Prozent auf 4,62 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 123 794 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,37 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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