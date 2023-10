Minuszeichen in Wien: ATX Prime gibt nach

Der ATX Prime verzeichnet am Freitag Verluste.

Um 15:41 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,26 Prozent auf 1 590,35 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 1 594,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 594,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 582,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 596,41 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,08 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.09.2023, wurde der ATX Prime auf 1 592,11 Punkte taxiert. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Stand von 1 605,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 383,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 0,420 Prozent. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 530,67 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 2,79 Prozent auf 4,42 EUR), Verbund (+ 2,44 Prozent auf 83,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,77 Prozent auf 26,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,09 Prozent auf 27,90 EUR) und Telekom Austria (+ 0,90 Prozent auf 6,73 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-2,99 Prozent auf 39,00 EUR), BAWAG (-1,62 Prozent auf 44,96 EUR), Lenzing (-1,45 Prozent auf 37,50 EUR), Erste Group Bank (-1,30 Prozent auf 32,65 EUR) und voestalpine (-1,27 Prozent auf 24,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 171 814 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 28,401 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat mit 1,82 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,86 Prozent, die höchste im Index.

