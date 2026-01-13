Minuszeichen in Wien: ATX Prime leichter

Am Dienstag sinkt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,10 Prozent auf 2 698,65 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 2 701,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 701,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 705,96 Punkte, das Tagestief hingegen 2 695,02 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der ATX Prime auf 2 536,98 Punkte taxiert. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 2 360,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der ATX Prime auf 1 827,00 Punkte taxiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 2,33 Prozent auf 3,52 EUR), FACC (+ 2,28 Prozent auf 11,68 EUR), Rosenbauer (+ 1,89 Prozent auf 48,50 EUR), Erste Group Bank (+ 1,25 Prozent auf 105,30 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,02 Prozent auf 34,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wienerberger (-3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Warimpex (-2,33 Prozent auf 0,50 EUR), voestalpine (-1,95 Prozent auf 39,22 EUR), Vienna Insurance (-1,93 Prozent auf 65,90 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,82 Prozent auf 91,70 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 115 784 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,001 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,90 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at