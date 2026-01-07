Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
07.01.2026 15:59:03
Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags schwächer
Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent schwächer bei 2 679,12 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,016 Prozent höher bei 2 689,01 Punkten, nach 2 688,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 689,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 669,07 Zählern.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,792 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 2 525,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der ATX Prime 2 350,94 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 1 821,53 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 5,46 Prozent auf 13,52 EUR), CA Immobilien (+ 3,77 Prozent auf 23,14 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,23 Prozent auf 19,20 EUR), Frequentis (+ 3,20 Prozent auf 77,40 EUR) und Verbund (+ 2,81 Prozent auf 64,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-4,22 Prozent auf 3,18 EUR), OMV (-2,48 Prozent auf 47,24 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 37,42 EUR), FACC (-2,04 Prozent auf 11,50 EUR) und Vienna Insurance (-1,90 Prozent auf 67,20 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 256 625 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,74 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Analysen zu Wolford AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
