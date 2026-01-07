Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

Wiener Börse-Handel im Fokus 07.01.2026 15:59:03

Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags schwächer

Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags schwächer

Der ATX Prime verbucht am Mittwochnachmittag Verluste.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent schwächer bei 2 679,12 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,016 Prozent höher bei 2 689,01 Punkten, nach 2 688,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 689,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 669,07 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,792 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 2 525,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der ATX Prime 2 350,94 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 1 821,53 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 5,46 Prozent auf 13,52 EUR), CA Immobilien (+ 3,77 Prozent auf 23,14 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,23 Prozent auf 19,20 EUR), Frequentis (+ 3,20 Prozent auf 77,40 EUR) und Verbund (+ 2,81 Prozent auf 64,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-4,22 Prozent auf 3,18 EUR), OMV (-2,48 Prozent auf 47,24 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 37,42 EUR), FACC (-2,04 Prozent auf 11,50 EUR) und Vienna Insurance (-1,90 Prozent auf 67,20 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 256 625 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,74 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 23,70 1,28% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 104,70 0,77% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,35 -1,22% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 11,10 -3,14% FACC AG
Frequentis 81,00 4,11% Frequentis
Marinomed Biotech AG 18,95 -1,81% Marinomed Biotech AG
OMV AG 47,16 -0,51% OMV AG
Polytec 3,33 -0,60% Polytec
Raiffeisen 37,68 0,75% Raiffeisen
Semperit AG Holding 13,12 -3,53% Semperit AG Holding
Verbund AG 63,60 -0,93% Verbund AG
Vienna Insurance 68,40 1,48% Vienna Insurance
voestalpine AG 39,42 -0,66% voestalpine AG
Wolford AG 3,32 4,40% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 689,00 0,00%

