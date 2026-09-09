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ATX Prime-Marktbericht 09.09.2026 12:26:50

Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Der ATX Prime sinkt am Mittag.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,91 Prozent schwächer bei 3 359,53 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,022 Prozent auf 3 389,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 391,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 358,76 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,316 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 277,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 966,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 322,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 26,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,48 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 3,26 Prozent auf 4,12 EUR), Verbund (+ 1,80 Prozent auf 62,10 EUR), Flughafen Wien (+ 1,54 Prozent auf 52,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,91 Prozent auf 4,45 EUR) und OMV (+ 0,86 Prozent auf 70,65 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wienerberger (-2,12 Prozent auf 18,96 EUR), BAWAG (-2,10 Prozent auf 177,10 EUR), voestalpine (-1,95 Prozent auf 45,34 EUR), Palfinger (-1,85 Prozent auf 31,80 EUR) und Erste Group Bank (-1,78 Prozent auf 121,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 70 510 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48,401 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 122,00 -1,29% Erste Group Bank AG
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