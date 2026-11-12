Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

Das macht das Börsenbarometer in Wien am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag fällt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,50 Prozent auf 3 287,46 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,021 Prozent auf 3 303,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 303,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 315,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 279,61 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 4,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3 243,06 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Stand von 3 304,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 448,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,67 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,18 Prozent auf 75,00 EUR), UBM Development (+ 2,03 Prozent auf 15,05 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,03 Prozent auf 4,03 EUR), DO (+ 1,56 Prozent auf 228,50 EUR) und Wolford (+ 0,93 Prozent auf 2,18 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Polytec (-5,81 Prozent auf 4,05 EUR), Semperit (-4,63 Prozent auf 17,50 EUR), Frequentis (-4,57 Prozent auf 64,70 EUR), Wienerberger (-2,73 Prozent auf 16,73 EUR) und Flughafen Wien (-2,69 Prozent auf 50,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 441 067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at