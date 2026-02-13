Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer

So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmorgen.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,46 Prozent leichter bei 2 824,97 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent stärker bei 2 838,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 838,10 Punkten am Vortag.

Bei 2 812,90 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 838,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 0,394 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 2 686,66 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 2 435,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 016,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 896,54 Punkten. Bei 2 638,17 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit DO (+ 6,36 Prozent auf 212,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,31 Prozent auf 4,26 EUR), FACC (+ 1,06 Prozent auf 11,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,95 Prozent auf 63,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 15,48 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-8,18 Prozent auf 2,92 EUR), Polytec (-3,02 Prozent auf 3,85 EUR), voestalpine (-2,45 Prozent auf 43,80 EUR), Telekom Austria (-2,40 Prozent auf 9,74 EUR) und Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51 377 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,787 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

2026 verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

